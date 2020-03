100 binden fazla hasta iyileşti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 370 bini aştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini geçerken, 100 binden fazla kişi de iyileşti.

DSÖ'nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da can kaybı 6 bini geçti.

Bu arada ABD, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçerken, bin 812 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da da 462 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 182'ye ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 370 bini geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 16 bin 303 oldu.

İtalya'da yeni tip virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

Borrelli, 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının dün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.

Ölümler iki gündür düşüşte

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının önceki güne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

İspanya'da son durum

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle bir günde 462 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 182'ye yükseldi.

İran'da bilanço artıyor

İran'da yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak bin 812'ye yükseldi.

ABD'de 473 kişi öldü

ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkede Coronavirüs salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

ABD Coronavirüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

Fransa'da 860 can kaybı

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi.

İngiltere'de can kaybı 335 oldu

İngiltere'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç Coronavirüs (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki Coronavirüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

Restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor

İngiltere’de dünyaca ünlü restoran zincirleri, Coronavirüs ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı.

Hazır yemek zinciri McDonalds, İngiltere’deki bin 270 restoranının bugünden itibaren kapalı olacağını duyurdu.

McDonalds’ın İngiltere genelinde toplam 135 bin çalışanı bulunuyor.