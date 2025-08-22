200 aile sokakta kaldı

İsrail savaş uçakları, Filistinlilerin barındığı çadırları bombalarla imha etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı, "tahliye" uyarısının ardından bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.

Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiği belirtildi.

Bombardımanla birlikte çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin halkını "güvenli bölgeler" olarak iddia ettiği güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor.

Netanyahu: Müzakereler için talimat verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çeşitli şartlarının yerine getirilmesi durumunda Gazze'de ateşkes için "derhal müzakerelere başlanması talimatı verdiğini" açıkladı.

İsrail önceki gün akşam saatlerinde "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen Gazze'yi işgal planının ilk aşamasına geçildiğini duyurdu ve kentin dış mahallelerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasında, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söyledi.

Netanyahu, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor" dedi.

