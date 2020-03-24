Tedbirler konuşuldu

Başbakan Tatar, belediye başkanları ve ekonomik örgütlerden oluşan bir heyetle görüştü

Tedbirler konuşuldu

 Başbakan Ersin Tatar dün sabah Başbakanlık’ta Belediye Başkanlarından oluşan bir heyeti ve Ekonomik Örgütlerin  Temsilcilerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, ülkede yapılan Koronovirüs mücadelesine dönük çalışmalar ele alınırken, bu mücadele neticesinde ekonomik yaşamın gelişmelerden çok olumsuz etkilememesi için yapılan ve yapılacak  çalışmalar yanında alınması düşünülen ekonomik  tedbirler ele alındı.
Konuya ilişkin belediyelerin ve Ekonomik Örgüt Temsilcilerinin önerileri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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