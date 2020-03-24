Tedbirler konuşuldu

Başbakan Ersin Tatar dün sabah Başbakanlık’ta Belediye Başkanlarından oluşan bir heyeti ve Ekonomik Örgütlerin Temsilcilerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, ülkede yapılan Koronovirüs mücadelesine dönük çalışmalar ele alınırken, bu mücadele neticesinde ekonomik yaşamın gelişmelerden çok olumsuz etkilememesi için yapılan ve yapılacak çalışmalar yanında alınması düşünülen ekonomik tedbirler ele alındı.

Konuya ilişkin belediyelerin ve Ekonomik Örgüt Temsilcilerinin önerileri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.