Rumlar kaygılı

Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vaka sayısının dün 21 artı ile 116’ye yükseldiği, Kıbrıslı Rumların gelecekle ilgili kaygılarının arttığı belirtildi.

Haberi “Tehlikeli Şekilde Kötüye Gidiyoruz” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, coronavirüs ile ilgili yaşam senaryosunun her gün daha da kötü hale geldiğini yazdı.

Genel olarak coronavirüs vaka sayısının arttığını yazan gazete, hükümet tarafından daha da sıkı tedbirlerin alınması gerektiği şeklindeki seslerin de yükselmeye başladığına dikkat çekti.

Habere göre, Rum Tabipler Birliği, yeni vakalarla ilgili açıklamanın hemen ardından derhal seyahat ve dolaşımın yasaklanması yönünde hükümete mesaj gönderdi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten ölen ilk kişinin 70 yaşındaki bir İngiliz olduğunu belirtirken, bu kişinin kronik hastalıklara sahip olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, koronavirüs teşhisi konan ve “Mağusa Hastanesi”nde tedavi altına alınanlardan 5 kişinin taburcu olduğunu, başkalarının da taburcu olmasının beklendiğini yazdı.

Baf ve Limasol hastaneleri kızağa alındı

Alithia gazetesi, Baf ve Limasol’daki genel hastanelerin, yeni teyit edilmiş vakaların ortaya çıkmasına bağlı olarak dün de kapalı kaldığını yazdı.

Hastanelerin kapalı kalmasının hastaların tedavi edilmesinde zorluklara neden olduğunu yazan gazete, Baf Hastanesi’ndeki teyit edilmiş vaka sayısının 20 olduğunu, 4 başka hastanın ise coronavirüs testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin temasların ve Baf Hastanesi’ndeki yeni KOVİD-19 vakasının izini sürmeye zaten başladığını; çalışanlardan ve hastalardan örnekler almaya başladığını yazdı.

Doktorlar da karantinada

Alithia gazetesi bir başka haberinde, yeni coronavirüs vakaları konusunda Rum Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendiren doktorların da, teyit edilmiş bir vaka ile temas etmeleri nedeniyle ev karantinasına girdiğini yazdı.

Gazete, bu nedenden dolayı doktorların dün basın toplantısı aracılığıyla bilgilendirme yapamadığını da belirtti.

Polisin gerçekleştirdiği kontroller

Alithia gazetesi Rum polisinin, hükümetin, coronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla aldığı 11 Mart tarihli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı konusunda 11 bin kontrol gerçekleştirdiğini ve bunlardan sadece 32’sinde ihlal tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, polis, eğlence merkezleri, bahis ofisleri, kahvehaneler, restoranlar, kuaförler, güzellik merkezleri, fırınlar, eczaneler gibi yerleri denetledi.