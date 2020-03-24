ATM’lerden para çekme ücretsiz

Kooperatif Merkez Bankası, tüm bireysel müşteriler ile tüm ticari kuruluşların kredi taksitlerini öteleme (ödemesiz dönem) ve/veya taksit düşürme-vade uzatabileceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, içinde bulunulan dönemde halkın yaşayabileceği finansal olumsuzluklar göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu kararınca geçici olarak kapatılan işletmeler ile bunların çalışanlarına talep etmeleri halinde taksit ve faiz ertelemelerinin yapılabileceğini duyurdu.

Taksit öteleme veya taksit düşürmeye yönelik başvuruların ise şubeye gitmek yerine elektronik kanallar üzerinden krediler@koopbank.com ve WhatsApp 0533 8327575’ten yapılması istendi.

Koopbank müşterileri KOOP24 banka kartları ile diğer tüm bankaların ATM'lerinden yapacakları nakit çekilişlerinde herhangi bir ücret ödemeyecek. Gerek KKTC sınırları içinde, gerekse yurt dışında bulunan tüm ATM'lerde yapılacak nakit çekilişlerindeki çekiliş ücreti Koopbank tarafından karşılanacak.

Para çekme limiti yükseltildi

ATM'lerden günlük para çekme limiti de 3 bin TL’ye yükselirken, Banka tarafında yapılan açıklamada bu limitin hesap başına(kart başına değil) geçerli olduğu ve gerek görülmesi halinde yine yükseltileceği belirtildi.

Kredilerin yeniden yapılandırması

Bankadan yapılan açıklamada, içinde bulunulan dönemde halkın yaşayabileceği finansal olumsuzluklar göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu kararınca geçici olarak kapatılan işletmeler ile bunların çalışanlarına talep etmeleri halinde taksit ve faiz ertelemelerinin yapılabileceği belirtildi.

Tüm bireysel müşteriler ile tüm ticari kuruluşların da kredi taksitlerini öteleme (ödemesiz dönem) ve/veya taksit düşürme-vade uzatma gibi imkânlardan yararlanabilecekleri ifade edilen açıklamada, bu yöndeki başvuruların şubeye gelmek yerine elektronik kanallar üzerinden krediler@koopbank.com ve WhatsApp 0533 8327575) yapılması istendi.

