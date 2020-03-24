İlk kafile bugün gidecek

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, korona virüs salgını ile ilgili vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli davranmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında, korona virüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hijyen kurallarına harfiyen uyarak, sosyalleşmeyi en minimum seviyeye getirmek, en temel korunma yöntemidir. Hükümet olarak almış olduğumuz ve sabahın erken saatlerinde başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı, toplum sağlığını korumak maksadıyla alınmıştır. Tüm halkımızın buna uyması zorunludur” diyen Bakan Üstel, Hükümetin toplum sağlığını gözeterek alınan tedbirlerin, olumlu netice verebilmesi için, halkın bu tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında kalma sürelerini doldurmuş olduklarını ve bugün saat 07.00’den itibaren, ülkelerine geri gönderilmeye başlanacağını belirtti.

Bakan Üstel, Almanya’nın KKTC turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunun altını çizerek, özellikle sosyal medyada, Alman turistlerin tedavileri ve 14 günlük karantina süreleri ile ilgili olarak yapılan yorumların insani olmadığını, insani olmadığı kadar, günü kurtarmak için sarf edilen sözler olduğunu ifade etti.

“Dünya bizi tanımasa da, biz KKTC Devletiyiz. Demokratik, sosyal ve hukuka dayalı, insan odaklı bir devlet anlayışı ile yönetilen bir devletiz. Bununla birlikte, devletimizin ekonomik anlamda lokomotif sektörü turizmdir. Bu anlayışla, her şart ve koşulda KKTC’yi tercih edip, ülkemizde misafir olan her bir birey, KKTC Devleti’nin koruması ve sorumluluğu altındadır” diyen Üstel, bu anlayışla, Salamis Otel’de 14 günden beridir gözlem altında tutulan Alman turist kafilesinin, 24 Mart Salı sabah saatlerinden itibaren, ülkelerine sağlıklı bir biçimde gönderilmeye başlanacağını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti yine yanımızda”

“Bir kez daha gördük ki, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ve her koşulda yanımızda olan tek devlet olmuştur. Bir kez daha minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hükümet yetkililerinin sürekli iletişim içerisinde olduğunu belirterek, maddi anlamda olduğu kadar tıbbi malzeme konusunda da yanımızda olduğunun altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenerek, evde kalma çağırısını yineledi.