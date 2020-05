4 milyonu aşkın vaka var

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 478 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti. Öte yandan Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişi de daha virüse rastlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 31 bin 368'e, Fransa'da 27 bin 425'e İngiltere'de ise 33 bin 614'e yükseldi. ABD'de toplam can kaybı 85 bini aştı. Güney Sudan'da virüs nedeniyle ilk ölüm bildirildi.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin 254'e, vaka sayısı ise 4 milyon 479 bin 325'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 85 bin 488 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.. Bu ülkeyi, 33 bin 614 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 368 ile İtalya, 27 bin 321 ile İspanya, 27 bin 74 ile Fransa, 13 bin 551 ile Brezilya, 8 bin 903 ile Belçika, 7 bin 868 ile Almanya, 6 bin 854 ile İran, 5 bin 590 ile Hollanda, 5 bin 302 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 682 bin 960 kişi iyileşirken, 2 milyon 496 bin 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Güney Sudan’da ilk ölüm

232 doğrulanmış Coronavirüs vakasının bulunduğu Afrika ülkesi Sudan'da Covid-10 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

ABD'de can kaybı 85 binin üzerinde

ABD'de yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

Vaka sayısında Rusya 2. sırada

Vaka sayısında 1 milyon 430 bin 348 ile merkez üssü haline gelen ABD'yi, 271 bin 95 vaka ile Rusya takip İspanya takip ediyor. İspanya'yı ise 252 bin 245 vaka ile Rusya takip ediyor.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 27 bin 425'e yükseldi.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip Coronavirüs vaka sayısı 2 bin 17'lik düşüşle 76 bin 440’a geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 96 oldu. İyileşenlerin sayısı, dün 2 bin 747'lik artışla 115 bin 288'e çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 262 daha artarak 31 bin 368'e yükseldi. Günlük ölü sayısı son bir haftada kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 33 bin 614 oldu.

Brezilya

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi.



Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 11:39