Güney’de çalışanlar eylem yaptı

KKTC’de ikamet eden ancak Güney Kıbrıs’ta çalışan kişiler büyük mağduriyet yaşıyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması, geçiş yapmak zorunda olanların 14 gün süreyle karantinada kalmasına yönelik tedbirler nedeniyle işlerine gidemeyen çalışanlar Metehan sınır kağısında eylem yaptı

Güney’de de Kuzey’de de açılımların yapıldığını ve herkesin işine döndüğünü söyleyen eylemciler kendilerinin de geçiş yasağının kaldırılması ve işlerine dönmeyi talep ediyor.

Araçlarını yola park edip seslerini duyurmak isteyen eylemciler “İşimize dönmek istiyoruz” pankartı açtı

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 12:12