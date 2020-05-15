Doğum günü partisinde bira şişesi ile saldırdı

Suna ERDEN

Girne’de doğum günü partisi için gittiği evde tartıştığı Jonathan Mamba Ndolo’yu kırık bira şişesi ile ağır şekilde yaralayan Matia William hakkındaki soruşturma devam ediyor. Olayda çene ve boğazının alt kısmı olmak üzere iki yerinden yaralanan Ndolo’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, zanlı Matia William dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 6 Mayıs tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının doğum günü partisi için misafir olarak gittiği daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını söyledi.

Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis, olayın meydana geldiği yerde başka şahıslar olduğunu, ifadeler alacaklarını belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.