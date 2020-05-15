‘Evim barkım yok’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan marka 3 çift ayakkabı, kol saati, çakmak gibi eşyaların yanı sıra 4 şişe zeytinyağı da çalan Umut Yalçın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklanan zanlı teminat duruşmasına çıkarılırken, evi olmadığını, inşaatlarda kaldığını ve çaresiz olduğunu söyledi.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Umut Yalçın’ın Lefkoşa’da park halinde bulunan ML 672 plakalı araçtan 2 adet Powerbank, 4 şişe zeytinyağı, çakı, 2 adet puro çakmağını, 3 çift ayakkabı, aracın yedek anahtarını ve bir adet kol saatini çaldığını söyledi.

Polis, kamera görüntülerinden Umut Yalçın'ın tespit edildiğini, ayrıca defalarca aynı yere gittiğinin görüldüğünü ifade etti.

Polis, Umut Yalçın’ın 4 Mayıs’ta Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının araçtan çaldığı eşyaların bir kısmının yerini gösterdiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise evi olmadığını, inşaatlarda kaldığını ve çaresiz olduğunu söyleyerek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kendisine sahip çıkmadığını ifade etti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.