Konya’dan şikayet gelmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak 215 bin TL çekilmesiyle ilgili tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu ve SENMAR Trading LTD. Sekreteri Ahmet Barış Sağlamer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada pos cihazları ile yasa dışı çekimler yapıldığına dair ilk tespitin 2019 yılında Ahmet Barış Sağlamer’in tutuklanmasıyla tespit edildiği, soruşturmanın devamında Sennaroğlu kardeşlere ulaşıldığı belirtildi.

Ayrıca Konya Cumhuriyet Savcılığı’nın da devreye girerek, zanlılarla ilgili şikâyette bulunduğu açıklandı.

Mali Şube’de görevli polis, Ahmet Barış Sağlamer’in 2019 yılında, Lefke’ye bağlı Bağlıköy’de bir işletmeye ait post cihazından yurtdışında bulunan şahısların hesaplarından yasadışı şekilde para çekme meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının aracında bulunan SENMAR Trading LTD. adına 2 adet hesap ekstresi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu şirketin Ahmet Sennaroğlu’na ait olduğunu söylediğini ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucunda söz konusu şirkete ait pos cihazı ile internet üzerinden, Türkiye’de bulunan 100’ü aşkın kişinin hesabından toplamda 215 bin TL para çekildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Polis, soruşturma kapsamında Ahmet Sennaroğlu’nun Büyükkonuk Belediye binası içerisinde, şirketin diğer ortağı olan kardeşi Halil Sennaroğlu’nun da işyerinde tespit edildiğini ve gözaltına alındıklarını ifade etti. Her ikisinin de suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, Konya Cumhuriyet Savcılığı’nın, zanlılarla ilgili KKTC İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık ile iletişime geçerek, bir şahsın hesabından bin TL para çekildiğine dair şikâyetin bulunduğunu da aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ahmet Sennaroğlu’nun 7 bin 500, Halil Sennaroğlu’nun 5 bin, Ahmet Barış Sağlamer’in ise 10 bin nakit teminat yatırmasına, ayrıca Sennaroğlu kardeşler için 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.