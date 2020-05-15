Gemideki ölümün detayları ürkütücü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı açıklarında Anakin isimli gemide, önceki gün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Hosin Alothman ile Ahmed Mohammed Hassan Yosuef’un ölümü ile ilgili yürek yakan detaylar ortaya çıktı.

Gemi temizliğinde kullanılan basınçlı su motorunu besleyen elektrik kablosunun gelişi güzel ve düzensiz olarak yerleştirildiği tespit edildi.

Kopan kablonun su pervanesinin üzerine düşüp, kısa devre yaptığı, bu nedenle basınç tabancasını elinde tutan Hosin Alothman’ın elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Ahmet Mohammed Hassan Yosuef’un da elektrik akımına kapılan arkadaşını kurtarmak isteyerken yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkan korkunç gerçeğin ardından gemi kaptanı Hassan Arnaout, “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması ile gözaltına alındı.

Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

İhmal iki tayfayı öldürdü

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis çavuşu Erdal Dal, 13 Mayıs 2020 tarihinde, saat 14.30’da, Gazimağusa Limanı rıhtımında, deniz içerisinde bekleyen Anadin isimli gemi içerisinde, kaptan Hassan Arnaout’un, basınçlı su motorunu besleyen kabloyu düzensiz ve gelişigüzel bir şekilde yerleştirmesi nedeniyle kaza yaşandığını söyledi.

Polis, kablonun su pervanesine düşerek kısa devre yaptığını, su hortumunun basınç tabancasına 380 kilowatlık akım geldiğini ve tabancayı elinde tutan Hosin Alothman’ın elektrik akımına kapıldığını açıkladı. Ahmet Mohammed Hassan Yosuef’un da Alothman’ı kurtarmak isterken akıma kapıldığını aktaran Dal, her iki tayfanın da yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Su hortumu, basınç tabancası ve kablonun emare alındığını belirten Dal, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 10:58