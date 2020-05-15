İki kişi, 134 gram uyuşturucu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 134 gram uyuşturucu ile yakalanan Mehmet Yıldırım ve Ömer Cengiz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, operasyonun 5 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda Mehmet Yıldırım’ın kullanımında bulunan araçta üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ömer Cengiz’in tasarrufunda ise yaklaşık 134 gram ağırlığında hintkeneviri türü bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlıların soruşturma amaçlı 8 gündür tutuklu olduklarını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.