Ana gündem savaş

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kiev’de mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. İki bakan, ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüştü.

Bakan Fidan ve mevkidaşı Sybiha, Fidan-Zelenski görüşmesinin öncesinde, düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İvmenin sürmesini istiyoruz

Bakan Fidan da Sybiha'nın ardından yaptığı konuşmada, öncelikle Ukrayna'ya gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Daha güzel günlerde de orada olma umuduyla Ukrayna'da olduğunu belirten Bakan Fidan, bugün öğleden sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tarafından da kabul edileceğini belirtti.

"Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz" diyen Bakan Fidan, "16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" diye konuştu. Fidan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine işaret ederek, "Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Rusya görüşmelerin sonuç vermemesi için her şeyi yapıyor

Zelenski, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zelenski, "Bir toplantının anlamlı olabilmesi için gündeminin net olması ve müzakerelerin düzgün bir şekilde hazırlanmış olması gerekir. Ne yazık ki Rusya bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor" dedi.

Zelenki, Rusya'dan taraflarına barış şartlarına dar ir hiçbir belgenin ulaşmadığını söyledi.

Bakan Fidan ile görüşmesine ilişkin Zelenski, "Görüşmemde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarımızı destekledikleri için teşekkür ettim" dedi.