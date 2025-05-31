Renkli anlar yaşandı

Mesarya Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Festivali, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında coşkulu ve renkli etkinliklerle başladı.

Festival, bölgedeki çocukların katılımıyla iki güne yayıldı.

29 Mayıs Perşembe günü, Akdoğan Rengarenk Park’ta gerçekleştirilen etkinliklere Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu ve Dörtyol İlkokulu’ndan 850’nin üzerinde öğrenci katıldı. Sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında gerçekleşen festivalde çocuklar; yüz boyama, el baskısı, çember oyunu, hulahop toplama, top atma, çuval yarışı, Survivor parkuru, şapka oyunu, ip atlama, futbol ve basketbol gibi eğlenceli ve sportif aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara dondurma ve çeşitli ikramlar sunularak unutulmaz anılar biriktirmeleri sağlandı.

Etkinlikte konuşan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çocukların önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Onların güvenle büyüyebileceği, mutlu olabileceği, gelişebileceği bir toplum inşa etmek hepimizin sorumluluğudur.”

Mesarya Belediyesi 3. Çocuk Festivali, 2 Haziran Pazartesi akşamı da devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025, 09:54