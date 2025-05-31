Cezaevine gönderildiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Mahallesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adet uyuşturuculu kağıt ile yakalanan Uğur Özbayır ile İlker Göl hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Uğur Özbayır’ın 38, İlker Göl’ün 7 sabıkası olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Mahkeme; zanlıları 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 26 Mayıs saat 12.00 sıralarında, Sakarya Mahallesi’nde, S.K. isimli şahsa ait bahçe evi içerisinde uyuşturucu satışı olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese gittiklerini söyledi.

İlk olarak Uğur Özbayır’ın ikametgahta tespit edildiğini ve yapılan arama sonucunda tasarrufunda 3 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt bulunduğunu açıklayan polis; aynı gün farklı saatte, İlker Göl’ün de aynı adreste tespit edildiğini ve üzerinde bir adet sentetik cannabinoid içeren uyuşturuculu kağıt bulunduğunu anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlılardan Uğur Özbayır’ın 38, İlker Göl’ün ise 7 adet sabıkası bulunduğunu açıkladı. Polis; her iki zanlının da tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlıların, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

