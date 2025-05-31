Gerekli adımlar atılmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’tan gelen davalara işaret ederek, bunların sıradan ceza davaları olmadığını ve organize bir şekilde açıldıklarını söyledi. Erhürman “Hukuk, siyasetin bir enstrümanı olarak kullanılıyor” dedi. Erhürman, mülkiyet sorununu bütüncül bir şekilde çözmeye yönelik bir çaba gösterilmediğini savundu.

Erhürman, 2004 sonrası inşaat sektöründe yaşanan patlamanın ardından Güney Kıbrıs’tan mülkiyet davalarının gelmeye başladığını ifade etti. Erhürman, “O dönemde bu davalar durdurulabildi mi? Hayır. 2009’da başka nedenlerle elimizde patladı” dedi.

2005 yılında kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demopulos kararıyla “etkili iç hukuk yolu” olarak kabul edildiğini anımsatan Erhürman, 2010 ile 2023 yılları arasında bu kapsamda ciddi bir dava süreci yaşanmadığını ancak 2023’ten itibaren davaların yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Erhürman, bu gelişmelerin "plansız ve kontrolsüz şekilde atılan adımların" sonucu olduğunu söyleyerek, mülkiyet sorununu bütüncül bir şekilde çözmeye yönelik bir çaba gösterilmediğini savundu.

“Kıbrıs sorunu çözülmeden mülkiyet sorunu çözülmez”

Mülkiyet sorununun ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle kalıcı şekilde aşılabileceğini belirten Erhürman, “Kıbrıs sorununun altı temel başlığından biri de mülkiyettir. ‘Kıbrıs sorunu çözülmeden mülkiyet sorununu hallederim’ demek gerçekçi değildir. Bu ciddi bir maliyet gerektirir” dedi.

Erhürman, şu anda birçok kişinin tehdit altında olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ta yürürlükte olan ceza yasalarına göre, eski Rum mallarında izinsiz yapılan her türlü faaliyetin suç sayıldığını söyledi.

Bu yasaların neden 2023’e kadar gündeme gelmediğini sorgulayan Erhürman, “Çünkü o dönemde zemin uygun değildi. Kıbrıslı Türkler hala ‘çözüm iradesi’ diyordu ve henüz yeni bir inşaat patlaması yaşanmamıştı” dedi.

Özellikle 2023’ten itibaren yabancılara yönelik mülk satışlarının hukuki bir zemine oturtulmadığını söyleyen Erhürman, Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde mülkiyet konusunda özel bir masa kurularak karşı hamleler geliştirildiğini hatırlattı.

CTP kitle toplantılarına Güzelyurt’ta devam etti

Öte yandan CTP kitle toplantılarına Girne, Mağusa, İskele ve Lefkoşa İlçelerinden sonra Güzelyurt’ta devam etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kitle toplantısında konuşma yaptı. Toplantıya bazı CTP milletvekilleri de katıldı.

