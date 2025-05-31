Okefe 13 yıldır öğrenci

Suna ERDEN

Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaparak, elde ettikleri paraları, birçok kişinin hesap numarasını kullanarak aklayan 4 zanlıdan Ramadan Uzuner ile Thandgot Okefe dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve geçtiğimiz Çarşamba günü teminatla serbest bırakılan Ergün Demir ve İlker Zencilek’in ardından Uzuner ile Okefe de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlı Uzuner’in KKTC vatandaşı olduğu, Okefe’nin ise 2012 yılından beri öğrenci izniyle ülkede bulunduğu açıklandı.

Para miktarı arttı

Soruşturmayı yapan polis; mesele ile ilgili tutuklanan ve geçtiğimiz gün teminata bağlanan Ergün Demir ve İlker Zencilek’in 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis; zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan 399 bin dolar parayı çekip Uzuner'e verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis; yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini; dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 bin dolar ve 33 bin 772 Euro’ya çıktığını belirtti. Polis; yapılan ileri soruşturmada zanlı Uzuner’in Zencilek ile Demir’den aldığı paraları zanlı Thandgot Okefe’ye teslim ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlı Okefe’nin 26 Mayıs tarihinde tutuklandığını, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde arama yapıldığını söyledi.

Polis; yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont ve belge bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis; ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının ofisinde 14 bin TL, 120 Euro ve 500 dolar paranın da bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru; 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 33 kişiden ifade aldıklarını kaydetti.

Polis; ele geçirilen emarelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Polis; zanlı Okefe’nin 2012 yılından beri ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu; Uzuner’in ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; iki zanlının yargılanınca yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, Uzuner’in 200 bin TL, zanlı Okefe’nin 250 bin TL nakit teminat yatırmaları, Uzuner için ikişer kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması; zanlı Okefe’nin ise 800 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.