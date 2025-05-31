‘Tarihe not düşüldü’

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi sona erdi. “Eğitim, Kültür ve Girişimcilik” temasıyla gerçekleştirilen zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Türk devletlerinden kadın parlamenterler, zirvenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Bu arada kadın parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; zirvenin son gününde düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM Ankara Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er konuşma yaptı. Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Özbekistan ve Türkiye’den katılımcılarla bir araya geldiklerini belirtti.

Zirvede, eğitim, kültürel liderlik ve dijital dönüşüm konularına odaklanıldığını dile getiren Özdenefe, deneyim paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sağlandığını ifade etti. Özdenefe, dayanışma ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerine vurgu yaptı.

Yıldız: Kadınların gücü ortaya çıktı

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız da Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

TÜRKPA’nın kurumsal kimliğinin giderek güçlendiğini belirten Yıldız, zirvenin daha önce gerçekleştirilen TÜRKPA toplantısında alınan karar doğrultusunda yapıldığını söyledi.

KKTC’nin ev sahipliği konusunda başarı gösterdiğini ifade eden Yıldız, zirvede Türk kadınlarının temsil gücünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Yıldız, KKTC’de yapılan bu zirvenin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Kıbrıs Türk kadınlarına yakışır bir organizasyon olduğunu belirtti.

Er: KKTC bu birlikteliğin ayrılmaz bir parçasıdır

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de Bakü’deki genel kurul çerçevesinde şekillenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin başarılı şekilde tamamlandığını belirtti.

Er, zirvenin Azerbaycan Milli Meclisi’nin dönem başkanlığında düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, Azerbaycan’ın Türk dünyasına verdiği desteğin altını çizdi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “iki devlet, bir millet” anlayışıyla Türk dünyasının tüm çalışmalarına katkı sunduğunu ifade eden Er, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bizim tek bir ailemiz vardır, o da Türk dünyasıdır” sözünü bu birlikteliğin temel şiarı olarak gördüklerini söyledi.

KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye olmasının ardından, TÜRKPA’ya da katılım sağlamasının Türk dünyasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Er, KKTC’nin bu birlikteliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Canaltay: Zirvede alınan fikirler gelecekte yeni projelere yön verecek

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da zirvede eğitim, dijitalleşme ve kültürel iş birliği konularının ele alındığını dile getirdi.

Türk dünyasının kadın temsilcileriyle yıllardır süren bir kucaklaşmanın gerçekleştiğini belirten Canaltay, zirvede görüşülen fikirlerin gelecekte yeni projelere yön vereceğini söyledi.

Canaltay, kadınlar arasındaki dayanışmanın Türk dünyasının birlik ruhunu daha da pekiştirdiğini vurgulayarak, KKTC’nin bu kardeşliğe büyük ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Jafarova: Zirve, kadınlarla ilgili yasa çalışmalarına katkı sağlayacak

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova da konuşmasında, KKTC’de düzenlenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Jafarova, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de gerçekleştirilen zirvenin, kadın parlamenterlerin yanı sıra akademisyenler, kültür temsilcileri ve girişimcileri de bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturduğunu söyledi.

Kadınların toplumdaki rolü ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine yapılan görüş alışverişinin, parlamentoda kadınlarla ilgili yasa çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getiren Jafarova, zirvede alınan kararların Türk kadınlarının gelecek vizyonuna yön vereceğini belirtti.

Jafarova, bu tür organizasyonların devam edeceğini vurgulayarak, zirvenin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar: Türk dünyasıyla ilişkilerimiz en üst seviyede

Heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRKPA kadın parlamenterler heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin, Türkiye ile en üst düzeyde olan ilişkilerini Türk dünyası ile de geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, KKTC’yi tanıtmak, adını duyurmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları ve ambargoları anlatarak, 60 yıldır iyi niyete rağmen Rumlar’ın uzlaşmaz tavırları nedeniyle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığına işaret etti.

Tatar, Türk dünyası liderlerine de selamlarını iletti.

Öztürkler: Tarihe not düşecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de zirvenin tarihe not düşecek bir buluşma olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Türk dünyasının kadın parlamenterlerinin bir araya gelmesinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, eğitim, kültür ve girişimcilik alanlarında gerçekleştirilen fikir alışverişinin, gelecekte önemli projelere yön vereceğini ifade etti.

Zirvede alınan kararların, kadınların daha etkin roller üstlenmesi adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Öztürkler, KKTC’nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürkler, zirvenin Türk dünyasının birlikteliğini ve dayanışmasını pekiştirdiğini söyleyerek, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesi için atılacak adımların Türk dünyasının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ertuğruloğlu heyeti Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konuk heyeti, Kıbrıs meselesi hakkında detaylı bilgilendirerek sorularını yanıtladı ve “Temaslarınızın, bilgi edinme adına faydalı geçmesini diliyorum. Sizleri burada görmekten son derece mutluyuz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025, 09:53