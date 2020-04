Can kaybı 67 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 245 bini aştı, ölü sayısı 67 bini geçti.

Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.

ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı.

Diğer taraftan İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu. İspanya’da da can kaybı 12 bin 418'e, Almanya'da 1524'e, Fransa'da ise 7 bin 560'a ulaştı. Bununla birlikte İran'da Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e çıktı.

Dünya genelinde Coronavirüs vaka sayısı 1 milyon 245 bini aştı, can kaybı 67 bin 910'a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 256 bini geçti.

Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.

Almanya'da virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü geçti. Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da Covid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı.

Almanya'da Covid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu. Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla Covid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.

Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.

ABD'de ölü sayısı 8 bini aştı

ABD'de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 846 kayıp ile New Jersey ve 540 kayıp ile Michigan izliyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde vaka sayısı 11 bin 299 artışla bugün 114 bin 775'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla Michigan takip ediyor.

İngiltere'de ölü sayısı 4 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806'ya yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

İran'da 3 bin 603 ölüm

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Firar eden 74 mahkûmdan 49'u yakalandı

Tasnim Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaleti Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 49'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı" dedi. Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, Covid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.

İtalya'da can kaybı 15 bini aştı

İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi.

Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

İspanya'da bir günde 674 ölüm

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, önceki güne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu. Covid-19 hastalarında ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi.

Diğer yandan vaka sayısı önceki güne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında önceki güne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 6 bin 861'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı önceki güne göre 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bini aştı.