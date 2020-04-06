Başbakan Ersin Tatar, sıkı tedbirlere uyulması ve bugünkü seyrin devam etmesi halinde; sağlık kurullarının ve konseyin görüşleri alınarak Mayıs ayından itibaren inşaat sektörü gibi bazı yerlerin açılması yoluna gidilebileceğini söyledi. Tatar “ ancak bilelim ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Vatandaşların, marketlerde fiyatların yükselmesiyle ilgili şikâyetlerini değerlendiren Tatar “şimdi kar etme zamanı değil, ayakta durabilme zamanıdır” sözleriyle ilgili yerlere mesaj gönderdi. İngiltere’den, KKTC’ye 7 ve 8 Nisan’da son 2 uçuş yapılacağını söyleyen Başbakan Tatar başka gelişin olmayacağını kaydetti.



Herkesin gayretiyle bu işi başaracağız

Başbakan Tatar, dün telefonla katıldığı canlı yayında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Tatar, ‘Covid-19’la mücadelede başarılı bir gidişat olduğunu, kötüleşme olduğu için değil süreci mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Covid-19’la Mücadele Konseyi’nin de görüşleri ışığında Bakanlar Kurulu kararı ile bazı ek önlemleri gündeme getirdiklerini’ söyledi.

Başbakan Tatar, “Bu çerçevede gece yarısından itibaren çok önemli bir gerekçesi olmayanların ilçeler arası seyahatinin mümkün olmayacağını, Alsancak ile Lapta bölgesine giriş çıkışların ise polis kontrolünde sağlanacağını” anımsattı.

Bir soru üzerine “uzmanların kendisine Covid-19’la mücadelede ortaya çıkan vakaların stabil bir gidişi olduğunu söylemekte olduğunu” bildiren Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

“İyileşenler hastaneden çıkıyor, evde gözetim altında olmaya devam ediyor. Halkımızın desteği, duyarlılığı, sağlık çalışanları başta olmak üzere ilgili herkesin gayretiyle bu işi başaracak, güzel günlere kavuşacağız. Maalesef alınan kararlara uymayanlar yüzünden bazı ek önlemler almak durumunda kalıyoruz. Ama şunu da belirteyim ki polisimiz sorumsuzluk yapanları, kurallara uymayanları bulmakta ve kendilerine dava okumaktadır.”

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Başbakan Tatar, “sıkı tedbirlere uyulması, bugünkü seyrin devam etmesi halinde yine ilgili sağlık kurullarının ve konseyin görüşleri alınarak Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebileceğini de ifade etti ve şöyle konuştu:

“Ama tüm dünyanın söylediğine ben de katılıyorum. İlk önce sağlık dedik. Şimdi o noktada her şey kontrol altındadır diye düşünüyorum . Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sağlık hizmetlerimizi, ekonomik yapımızı, istihdam koşullarımızı, çalışma şekillerimizi, eğitimimizi, üretimimizi, tüm sektörlerimizi yeninden ele almamız gerekmektedir. KKTC turizm ve yüksek öğrenim sektörleri ağırlıklı bir ekonomik yapıya sahiptir. Belki buna ilaç sanayini de eklemek durumundayız.”

Biz sosyal bir devletiz

Başbakan Tatar, ekonomik duruma da değinerek, "sosyal devlet" anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti ve “Benim karnım tok olsun, komşum aç olabilir anlayışını asla kabul edemeyiz. Bu süreç kâr etme süreci değildir, ayakta kalma dönemidir. Bunu istismar edenler hakkında Ticaret Dairemiz gereğini yapacaktır, yapmalıdır. Zaten vatandaş da bunları affetmeyecektir” dedi.

Başbakan Tatar, “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel sektör çalışanlarına imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacağını en baştan bu yana söylediklerini, üçüncü ülke vatandaşlarına ise kaç kişinin gittiği, kaç kişinin burada kaldığı belli olduktan sonra nasıl bir katkı yapılacağına karar vereceklerini açıkladığını” kaydetti ve “Bu çalışmalar halen devam ediyor. Kısa süre sonra kamuoyumuzla yapılacak katkılar paylaşılacaktır” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “Anavatan Türkiye’nin bu zor süreçte de her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu” ifade etti ve “ Türkiye kendisinde olanı bize de veriyor. Ekonomik heyetler arası görüşmeler sürüyor. Biz kendi önlemlerimizi aldık, yapabileceklerimizi yapıyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye’nin de katkıları ile sıkıntılarımızı geride bırakacağız” dedi.

Herkesin görüşlerine açığız

Başbakan Ersin Tatar bir başka soru üzerine de herkesin görüşlerine değer verdiklerini, açık olduklarını söyledi.

Başbakan Tatar, geçen hafta sonunda Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı ve heyeti ile görüştüğünü, girilmekte olan hafta içinde de diğer parti başkan ve heyetleri ile alınan ve alınması gereken kararlarla ilgili ayrı ayrı toplantılar yapacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 10:21