Erken tahliye yolu açıldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülke cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması için düzenlemeler yaparken, KKTC hükümeti de günün koşullarına kayıtsız kalmadı.

Bakanlar Kurulu, önceki gün aldığı kararla Şartı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Tüzüğe göre; ağır suç işlememiş olan ve cezasının 3’te 1’ini çekenler erken tahliye olabilecek.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan ve cezasının 3’te 1’ini tamamlayan mahkûmlara gün doğdu. Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar uyarınca cezaevinde ağır suç işlememiş olan ve cezalarının 3’te 1’ini çeken mahkûmlar serbest bırakılacak.

Bakanlar Kurulu, Ceza Disiplin Yasası’nın 4. ve 10. Maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı ve resmi gazetede yayınlanmasına karar verdi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle şartlı tahliye toplantılarının telekonferans yöntemi ya da Başkan’ın uygun göreceği bir yöntemle yapılabileceği belirtildi. Kararda, “Kurul’un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede, başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfı nazar edilebileceği de kaydedildi.