7 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan yeni testler sonucu 3 Coronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 2’sinin İngiltere'den gelerek otellerde gözetim alıntında tutulan ve dün 14 günlük karantina sürelerini dolduran kişilerde, birinin ise 7 yaşındaki çocuk olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 91’e yükselirken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören KKTC vatandaşı bir hasta yoğun bakıma alındı.

Öte yandan önceki gün ve dün KKTC vatandaşı 7 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan 238 Coronavirüs testinden 3'ünün pozitif çıktığını söyledi.

Pilli, son durumla ilgili yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının 91'e yükseldiğini ifade etti. Bakan Pilli, 7 hastanın ise taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka evinizde kalın çağrısını yineleyerek "Eğer evde kalırsanız bu savaşı kazanacağız, dünya literatürüne de geçebiliriz" dedi.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısının 2 olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, iyileşip taburcu edilenlerin sayısının da 36 olduğunu kaydetti.

Pilli, bunlardan 29'unun Alman turistler olduğunu, önceki gün ve dün KKTC vatandaşı 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs teşhisi alan 53 hastanın tedavisinin devam ettiğini, bunlardan 2'sinin yoğun bakımda ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı. Pilli, diğer hastaların da durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin serviste sürdüğünü belirtti.

3 pozitif oteldeki öğrenciler

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere'den gelip, 3 otelde gözlem altında tutulan ve dün 14 günlük gözlem sürelerini dolduran kişilerin tetkiklerinde 2 pozitif vaka çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli tespit edilen vakaların 2’sinin öğrenci, diğerinin ise 7 yaşında bir çocuk olduğunu ifade etti.

Vakaların 2’sinin River Side Otel'de kalan öğrenciler arasından çıktığını kaydeden Bakan Pilli, "Temaslı takip ekibinin çalışmaları devam etmektedir. Otelde kalanların süresinin bir gün daha uzatıldığını duyurduk ancak yanlış anlaşılma olmasın diye açıklık getirmek istiyorum. Gerekli çalışma yapılacak ve salı günü karar verilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka evde kalmaları çağrısını da yineleyerek, tüm dünyanın sorunu olan Coronavirüs salgınının dünyada bitince, KKTC'de de biteceğini belirtti. Pilli, hastalığın artış göstermeden kontrol altına alınacağına inandığını ifade ederek, "Yeter ki halkımız evde kalsın. En önemli şey evde kalmalarıdır. Eğer evde kalırsanız bu savaşı kazanacağız, dünya literatürüne de geçebiliriz" diye konuştu.

Corona tablosu

Test Sayısı: 2 bin 785

Vaka sayısı: 91

Vakaların uyrukları:

31 Alman

1 Türkmen

59 KKTC

Ölen hasta sayısı:..............2 ( 2 Alman)

Karantina süresi biten:......259

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa:...................3

Gönyeli:....................3

Mağusa:...................3

Beyarmudu:.............3

Girne:.......................2

Lapta:.......................9

Alsancak:.................4

İskele/Karpaz:..........22

Yurtdışından gelen: 3