Coronavirüs yine can aldı

İngiltere’de yaşamını sürdüren iki Kıbrıslı Türk daha Coronavirüse yenildi. Londra’da yaşayan Şakir Cemal (65) ile Mustafa İbrahim (72) Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Şimdiye kadar İngiltere’de olup virüs nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı 40’a yükselirken, Başbakan Ersin Tatar, dün İngilizce olarak kaleme aldığı sosyal medya mesajında, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi. Tatar, Coronavirüsün etkilerinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

İki acı haber daha

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Baf’lı Şakir Cemal, Coronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü North Middlesex Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cemal, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğrafla insanları uyarmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşan Cemal, “Eğer dışarı çıkarsanız bekleyin ve bir daha hiç aynı olmayacaksınız” notunu düşmüştü.

Bir acı haber de Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan Mustafa İbrahim’den geldi. İbrahim de Coronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdiye kadar İngiltere’de olup virüs nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı 40’a yükseldi.

Başbakan tatar: Üzüntü duyuyorum

Başbakan Ersin Tatar, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalım” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, dün İngilizce olarak kaleme aldığı sosyal medya mesajında, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

Tatar, “mesajını, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, baba, oğul, koca, komşu ve arkadaş olarak da yayınladığına” vurgu yaparak, Coronavirüsün etkilerinden dolayı üzüntü duyduğunu paylaştı.

Birleşik Krallık'ta, birçok Kıbrıslı Türkün hayatını kaybetmesini endişe ile izlediğini belirten Tatar, “Kıbrıs 'ta, Türkiye' de ve dünyanın dört bir yanındaki bu korkunç virüsün diğer tüm kurbanları için de dua edilmesi” çağrısında bulundu.

Tatar, mesajını “Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele yıllarında olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağına inanıyorum. Allah hepimizi gözetlesin, acı çeken herkese güç ve sabır versin. Daha güzel günler gelecek” diyerek tamamladı.

Hayatını kaybedenler için mevlit okundu

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu da, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini ifade etti.

Horozoğlu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için canlı yayında mevlit okutulduğunu kaydetti.

Nafiya Horozoğlu, “İngiltere'de Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 40 toplum üyelerimiz veya eceliyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Hussain Hashim Bakayi Mustafa hocamız tarafından canlı mevlit duası okundu” paylaşımını yaptı.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler

Elmaziye Kanlı (92), Mustafa Ahmet (89), Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik (62), Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erdoğan Tayip, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali (49), Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet (67), Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci (85), Türker Enver (63), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz, Sündüz Yusuf Ramadan, Ersin Mehmet Soyalan (75), Rifat Hassan Rezvan, Salise Demirağ (82) ve Şakir Cemal.