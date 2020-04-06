Uymayana ceza var

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı ile bölgeler arası giriş-çıkış kontrolleri, gece yarısı yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlara uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak.

22 Mart tarihli, 14 günlük emirnamenin süresi dün akşam doldu.

Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yeni emirnameye göre, Coronav irüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından Coronavirüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar vb.) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Ataser: Olumlu bir adım

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı değerlendirdi.

Diyalog’a konuşan Ataser, aslında bölgelerinin tamamen karantinaya alınmasını istediklerini ancak şimdilik giriş-çıkışlara kısıtlama getirildiğini belirtti.

Ataser, hem kendisinin hem de bölge halkının karardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Ataser şunları söyledi:

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğru bir adımdır. Aslında bölgenin tamamen karantinaya alınmasını bekliyorduk. Alınan kararla dıştan gelecek hareketi önlemiş olacağız. Alsancak’ta anne ,baba ve çocuğu pozitif çıktı. Şimdilik bölgemizde 3 vaka var, ancak Lapta ile çok yakınız. Orada 7 vaka var. İnsanların birbiri ile temasını asgari düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Umarım ilerleyen günlerde önümüzü görebileceğiz.”