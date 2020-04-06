Ölü sayısı 12 oldu

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artarken, dün 20 yeni hasta tespit edildi, 76 yaşında tedavi gören erkek bir şahıs ise yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar güneyde toplam vaka sayısı 446, can kaybı ise 12’ye yükseldi.

Güneyde dün 20 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Rum haber kaynakları, dün 820 test yapıldığını, 20 pozitif vaka tespit edildiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölen kişinin 76 yaşındaki adamın, başka hastalıklarının olduğu da belirtildi. Yeni vakaların 18'inin daha önce test edilmiş pozitif olanlarla temastan bulaşanlar olduğunu, diğer 2 vakanın sebebinin ise araştırıldığı kaydedildi.

Solunum cihazları

Öte yandan Kathimerini gazetesi, “Solunum Cihazları ve Maskeler Kazananı Belirliyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Coronavirüs’le mücadelenin en büyük iki silahının solunum cihazları ve maskeler olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs sağlık sisteminin şu anda 120 solunum cihazına sahip olduğunu yazdı.

İsrail’den ses yok

Gazete, özel sektörün bağışlarıyla 39 tane solunum cihazının daha alınacağını belirtirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İsrail’den sözünü aldığı solunum cihazları konusunda ise İsrail’den hiçbir ses çıkmadığı yorumunda bulundu.

Habere göre Anastasiadis, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’le 27 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde 50 adet solunum cihazının gönderileceği sözünü almış ancak bir gelişme olmaması üzerine Anastasiadis bu talebini bu kez de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya iletmişti.

Gazete, Netanyahu’nun da Anastasiadis’e solunum cihazı taahhüdünü yinelediğini ancak o günden beridir İsrail’den hiçbir ses çıkmadığını vurguladı.

Gazete ayrıca, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, koronavirüs salgınını sınırlandırmada, halkı maske takmaya teşvik ederek başarılı olan Güney Kore, Singapur ve Çek Cumhuriyeti’ni örnek alarak tüm Güney Kıbrıs halkına yetecek miktarda maskeyi 3 milyon Euro karşılığında Çin’den sipariş verdiğini belirtti.