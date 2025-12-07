‘Diyalog yolu açık kalmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüş-mesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ile Venezuela ve ABD arasındaki gerginlik ele alındı. Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginli-ğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir ABD ile gerginlik yaşayan Venezuela lideri Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişme-leri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bu-nu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

ABD- Venezuela gerginliği

ABD'de Trump yönetimi, yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtiyor.

ABD birlikleri, eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüştü. ABD yönetimi son olarak "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı.

Trump ile Maduro arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı öne sürülmüştü. Trump söz konusu görüş-meyi doğrularken Venezuela yönetiminden bir açıklama gelmemişti. Trump'ın görüşmede Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

