Rusya'dan Gürcistan'a giden bir tanker gemisi Sinop açıklarında saldırıya uğradı.

Tamamı Rus uyruklu 13 personelden yaralanan olmadı. Kamikaze drone ile yapıldığı öğrenilen saldırı sonrası gemide yangın çıkmadığı ve tahliye talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü “MIDVOLGA-2” tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiğini, geminin Sinop'a doğru gittiğini duyurdu.

Putin: Ukrayna ‘korsanlık’ yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de tanker saldırılarıyla “korsanlık” yaptığını belirterek, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi.

Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir.” diye konuştu.

Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna yönetimi ve “arkasında duranların” söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “En radikal yöntem, Ukrayna’nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur.” dedi.

Ukrayna: Saldırıyla hiçbir ilgimiz yok

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, ülkesinin, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

Tykhyi X platformundan yaptığı paylaşımında, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik yapılan saldırıyla ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Ülkesinin, geminin yaşadığı olaylarla ilgisi olmadığını aktaran Tykhyi, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Tykhyi "Ayrıca, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin serbest ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir mantık taşımıyor ve Rusya'nın bütün bu işi tezgahlamış olabileceğine işaret ediyor." dedi.

