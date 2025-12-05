‘Ukrayna için fırsat’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede ülke içindeki durum, Kiev’in öncelikleri, müzakere süreçlerinde Avrupalı ortaklarla iş birliği, Güney Kıbrıs’ın Rusya aleyhindeki yaptırımlara verdiği destek ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren diğer konular ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Güney Kıbrıs’ın gelecek ay devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nın, Ukrayna’nın AB ile katılım müzakerelerinin başlaması açısından tarihi bir dönüm nokta-sı olabileceğini belirtti. Zelenski, Hristodulidis’e, Ukrayna’nın Avrupa yolculuğuna verdiği istikrarlı siyasi destek için teşekkür etti.

Zelenski, önümüzdeki aylarda Ukrayna’nın AB yolculuğunda daha fazla ilerleme sağlanacağını umdu-ğunu ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nın AB’ye üyelik fasıllarının açılması ve diğer önemli kararlar açısından tarihi öneme sahip olduğunu kaydetti. Zelenski, Hristodulidis’in ziyaretini iki ülkenin ve tüm Avrupa’nın faydasına olacak şekilde ortak çalışma iradesinin işareti olarak değerlendir-di.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın tarihin doğru tarafında, Ukrayna’nın yanında durduğunu ve bunu tutar-lılık, güvenilirlik ve net bir siyasi iradeyle sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Hristodulidis, “Sesi-miz, uluslararası hukuk ilkelerine ve tüm devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlü-ğüne mutlak saygı gösterilmesi için, hiçbir istisna veya belirsizlik olmaksızın sizin sesinize katılıyor” dedi.

