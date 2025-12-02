Belgeler gün yüzüne çıktı

İngiliz ordusuna bağlı özel kuvvetlerin (SAS) 2010-2013 yılları arasında Afganistan’da sivillere yönelik savaş suçu işlediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yayımlanan belge ve tanık ifadelerine göre, askerlerin bazı operasyonlarda sivilleri, hatta bir buçuk yaşındaki çocukları hedef aldığı iddia ediliyor.

Afganistan Konusunda Bağımsız Soruşturma Komisyonu’nun yayımladığı belgelerde, Kraliyet askerle-rinin sivilleri öldürdüğü ve olayların seçkin birliklerin itibarını korumak amacıyla örtbas edildiği savunu-luyor.

Tanık ifadelerine göre, operasyonlarda ele geçirilen silah sayısı ile öldürülen kişi sayısı arasında büyük farklar bulunduğu ve masum sivillerin tecrübe kazanmak amacıyla öldürüldüğü iddia ediliyor.

Gizli tanık,bazı kişilerin gözaltındayken öldürüldüğünü, gönüllü teslim olanların bile hedef alınmaya devam ettiğini belirtti. Tanık, ayrıca ölen sivillerin üzerine silah ve el bombası yerleştirilerek, olayların raporlara meşru şekilde yansıtıldığını savundu.

Tanık ifadelerinde, birlikler arasında ölü sayısını artırma konusunda rekabet yaşandığı ve bazı ölümlerle ilgili “ödül silahı” uygulamasının kullanıldığı öne sürüldü. Bazı kişi ve birlik isimleri, güvenlik nedeniyle sansürlendi.

İddialar daha önce 2014 yılında yapılan polis soruşturmasında ele alınmış, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

2022 yılında BBC’de yayımlanan bir programda, İngiliz askerlerinin 2010-2013 yıllarında 54 tutukluyu şüpheli koşullar altında öldürdüğü öne sürülmüş, dönemin Savunma Bakanı Ben Wallace, iddiaları incelemek üzere bir komisyon kurulacağını açıklamıştı. Komisyon çalışmalarına 2023’te başlamıştı.

Soruşturma hâlen devam ediyor ve gizli tanıkların ifadeleri ışığında, olayların ayrıntılı şekilde aydınla-tılması hedefleniyor.

