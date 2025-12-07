Destek sürecek

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren hükümet üyeleri, 2026 yılında gerçekleşecek mali destek konusunda güvence aldı.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Birçok konu ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Üstel ve beraberindeki heyetle son derece faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, "Amacımız, daha çok üreten, refahını artıran ve kendi ayakları üzerinde daha sağlam şekilde geleceğe yürüyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunun için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini kaydeden Yılmaz, yüz yüze görüşmelerde birçok konuyu çok daha teferruatlı şekilde ele alma imkanı olduğunu söyledi.

Görüşmede yürütmekte oldukları Mali İşbirliği Protokolü'ndeki farklı hususları ele alma imkanı olduğunu anlatan Yılmaz, bugüne kadar çok güzel projelerin ve hizmetlerin KKTC'ye, Kuzey Kıbrıs Türk halkına kazandırıldığını kaydetti.

Mali işbirliği programı şekillendirilecek

Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde de bugünün ihtiyaçlarına bakarak mali işbirliği programımızı şekillendireceğiz. Burada özellikle vatandaşın taleplerini çok önemli görüyoruz. Toplumun değişik kesimlerinden, özellikle girişimci kesimlerden, üretici kesimlerden gelecek talepler bizim için çok kıymetli. Onları en hassas şekilde yeni dönemde değerlendirmeyi planlıyoruz. Amacımız, daha çok üreten, refahını artıran ve kendi ayakları üzerinde daha sağlam şekilde geleceğe yürüyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunun için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, bu anlamda hem KKTC Başbakanı Üstel hem de hükümet ortaklarıyla bugün çok faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin de KKTC'nin de bütçe döneminde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "O yüzden bütçenin yoğunlukları var. Bütçeden sonraki süreçte bu konularda teknik arkadaşlarımızla çok daha detaylı şekilde ele alma imkanımız olacak inşallah. Ben her iki ülke için de yeni bütçe döneminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bütçelerin toplumun geleceği açısından çok önemli dokümanlar, belgeler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de KKTC'deki bu görüşmelerin son derece verimli, faydalı geçmesini ve gelişmemize, kalkınmamıza güç vermesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Bütçe görüşmeleri sonrası dönemde KKTC'ye bazı ziyaretler planladığını bildiren Yılmaz, "Yine hükümet ortaklarının da ziyaretleri olacaktır. Teknik arkadaşlarımızın çalışmaları olgunlaşacaktır ve bu çerçevede yeni dönemin mali işbirliğine ilişkin çerçevemiz de daha fazla netleşmiş olacaktır." açıklamasını yaptı.

İki kardeş ülkeyiz

Başbakanı Ünal Üstel de iki kardeş ülke olarak KKTC'de yaşayanların refahını yükseltmek için bazı protokolleri çalıştıklarını anlattı.

Gelecek yıl yapacakları mali iktisadi işbirliği protokolüne değinen Üstel, "KKTC'de 2026'nın bütçe görüşmelerine başlayacağız ve inşallah bütçe sonrası hem bizler hem de teknik heyetler hem de koalisyon ortaklarıyla bir araya gelip ülkemizdeki 2026 içerisinde ülke insanımızı nasıl daha üreten ve nasıl daha gençlerimizi iş hayatına katabiliriz, bu çalışmaları şekillendirip inşallah şubat sonuna kadar da protokolümüzü imzalayıp hemen halkımıza hizmet etmeye başlayacağız." dedi.

Üstel, imzalayacakları protokolde özellikle üreten insanlara ve inşaat sektörüne yaşadığı sıkıntıları rahatlatmak için uzun vadeli ve düşük faizli krediler vererek o sektörleri ayağa kaldırmak, aynı zamanda esnafı, kadınları ve gençleri nasıl iş hayatına sokabilecekleri üzerine bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Üstel, Türkiye ziyareti öncesinde KKTC'deki ekonomik örgütlerle bir araya geldiğini ve onlardan veriler aldığını söyledi.

Rumlar, Karpaz'a Yunan bayrağı dikmek istiyor

Dünyadan gördükleri baskıların ve izolasyonların, özellikle Güney Rum kesiminin devamlı silahlanma yarışı içerisine girmesi ve KKTC'nin ekonomisini çökertmek için yaptığı çalışmaların ülke insanını rahatsız ettiğini dile getiren Üstel, kendilerinin bir anlaşma yoluyla çözüme gitmek için el uzattıklarını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının ise Lefkoşa'dan Karpaz'a gitme ve oraya Yunan bayrağını dikme düşüncelerine sahip olduğunu vurguladı.

Üstel, KKTC'nin bayrağını göklerde daha yukarıya dikmek istediklerini, ülkenin ekonomisini, sanayisini, tarımcısını, hayvancısını, turizmcisini ve eğitimcisini ayağa kaldırma çalışmalarında bulunduklarını aktardı.

**********

Arıklı: Ankara’da önemli ve verimli bir toplantı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yapı-lan görüşmede birçok konunun ele alındığını belirtti. Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Arıklı, önemli konularla ilgili detayların masaya yatırıldığını kaydetti.

Arıklı, 3 saat süren toplantıda, hükümetin 2026 yılı için Ankara’dan beklentilerinin detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Başbakan Ünal Üstel, 2026 Mali Protokolünün detaylarını görüşmek için Sayın Cevdet Yılmaz'dan görüşme talebinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise bizi kahvaltıya davet etti.

Yaklaşık 3 saat süren kahvaltı sonrası toplantıda, 2026 yılında hükumet olarak Ankara’dan beklentile-rimizi anlattık. Onların bizden beklentilerini not aldık...

Toplantıda uyuşturucu ile mücadeleden tutun, Toplu Taşıma Projesine, elektrik projelerinden tutun, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında yapmayı düşündüğümüz değişikliklere kadar, hatta Yüksek Mah-kemenin hazırladığı ve yargının önünü açmaya yönelik Anayasa değişikliğine varıncaya kadar onlarca konuyu konuştuk.

Bizden en büyük beklentileri ise istikrarın korunması ve sadece icraata odaklanılması...

Oldukça verimli bir toplantı oldu.”



Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025, 00:33