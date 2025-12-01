İsrail kabul etmiyor

Papa 14'üncü Leo, Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Papa, "Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz” dedi.

Papa, Ankara ve İstanbul ziyaretlerini tamamlayarak Lübnan'a gitti. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, Filistin'de çatışmaları bitirebilecek tek çarenin iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki son gün ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı ve Lübnan'a gitti.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa 14'üncü Leo, Türkiye seyahatinin harika geçtiğini belirterek "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu. Papa, "Türkiye’ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan’a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." dedi.

Papa, "Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail’in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, aynı durumun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

