Orduyu güçlendirecek

Alman ordusu, 2035'e kadar profesyonel asker sayısını 260 bine çıkarmayı ve "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" olmayı hedefliyor.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı yenilgisi sonrasında kısıtlamalar altında kalan silahlı kuvvetlerini, savunma bütçesini ve asker sayısını büyük oranda artırarak "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusuna" sahip olmayı hedefliyor.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde (Bundeswehr) 182 bin üniformalı ve 81 bin sivil olmak üzere toplam 263 bin personel bulunuyor.

2035'e kadar profesyonel asker sayısını 260 bine çıkarmayı hedefleyen Alman ordusu ayrıca muhtemel savaş dönemi için 200 bin yedek personeli de hazır tutmayı planlıyor. Alman Savunma Bakanlığına göre, ordu çalışanlarının yüzde 9'unu göçmen kökenliler oluşturuyor. Bakanlık, asker sayısını uzun dönemde 460 bine çıkartmayı hedefliyor.

Savunma Bakanlığına ait internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bakanlık 2026 için dış güvenliğe 108 milyar euro'dan fazla yatırım yapmayı planlıyor. 2029 yılında savunma harcamaları yaklaşık 152 milyar euro'ya çıkacak.

Almanya, Avrupa'nın güvenliğinin yıllardır NATO ve ABD'nin sorumluluğuna bırakılması nedeniyle ihmal edildiği belirtilen ordusunu yeniden güçlendirmek amacıyla savunma stratejisinde kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Hükümet, 2022'de ilan edilen "Zeitenwende" doktriniyle, Soğuk Savaş sonrası şekillenen düşük yoğunluklu savunma yaklaşımını terk ederek daha kapsamlı, askeri ağırlığı artmış ve sanayi odaklı bir strateji benimsedi.

Rusya tehdidi, ABD'nin küresel güvenlikteki öncelik değişimleri ve transatlantik ilişkilerdeki belirsizlikler Berlin'i daha bağımsız, daha hazırlıklı ve daha caydırıcı bir askeri yapılanma arayışına yöneltiyor. Mevcut Başbakan Friedrich Merz, Alman ordusunun "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" olacağı sözünü veriyor.