Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ,Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın düzenlediği III. Sektörel Vergi Ödülleri Gala Gecesi’nde yaptığı konuşmada ülkedeki koşullar altında üretmek, kurumsallaşmak, var olmak ve ayakta kalıp devam etmek adına gösterilen çabanın önünde saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Yeni bir dönemi başlatacağız, bunu hep birlikte yapacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde duracağız”dedi.

III. Sektörel Vergi Ödülleri Gala Gecesi Grand Pasha Lefkoşa Hotel’de gerçekleştirildi.

Davetliler, Korhan Saygıner’in özel müzik programı eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Gece, karşılama ve kokteyl programıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’la katıldığı törene

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve eşi, Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, eski oda başkanları, KTTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile iş dünyasından geniş bir katılımcı grubu da yer aldı.

Törende 2024 yılı vergilendirme döneminde sektörlerinde en fazla beyan yapan KTTO üyelerine Vergi Onur Ödülleri sunuldu. Ödüller KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından verildi.

Kurumlarda şampiyon Merit otelleri

2024 yılı Kurumlar Vergisi’nde konaklama sektöründe en yüksek beyanı yapan KTTO üyesi Merit Kıbrıs Turizm Ltd., Vergi Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’den aldı. Reha Arar, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un kararıyla Kuzey Kıbrıs’a önemli yatırımlar yapıldığını ve Merit otellerinde 6 binden fazla kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Gelir vergisi kategorisinde, hem genel sıralamada hem de konfeksiyon, tekstil ve ayakkabı sektöründe en yüksek beyanı yapan Tahir Topal’a (Serena Butik) ödül, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından verildi.

Kurumlar vergisi genel sıralamasında ve bankacılık sektöründe en yüksek beyanı yapan Türkiye İş Bankası A.Ş. de ödüle değer bulundu. Ödül, banka yetkilisi KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin’e Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından takdim edildi.

Erhürman: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, adil olmayan bir rekabet ortamının varlığına ve bunun yanı sıra izolasyonlara vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bürokraside arzu etmediğimiz bir belirsizlik yaşanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra yaşanan engellemeler, iş insanlarının baş edemeyeceği bir noktaya ulaştı" dedi. Ödül alan iş insanlarını “sihirbaz” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkedeki bu koşullar altında üretmek, kurumsallaşmak, var olmak ve ayakta kalıp devam etmek adına gösterilen çabanın önünde saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle kadın iş insanlarının, bu koşullar altında daha fazla zorlukla mücadele ettiklerine işaret ederek, ayakta olmayı başardıkları için tüm kadın iş insanlarını yürekten kutladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Yeni bir dönemi başlatacağız, bunu hep birlikte yapacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Bu ülkenin bunun için kaynağı da vardır, insan gücü de vardır, potansiyeli de vardır. Buna yürekten inanıyorum. 'Biz' olarak konuşmamın nedeni tesadüf değildir. Bu işi sadece siyasetle uğraşanlar yapamaz, bu işi ya hep birlikte yaparız ya da hiçbirimiz yapamayız. Yapamamak gibi bir hakkımız da yok" şeklinde konuştu.

Geçmişten günümüze kendini geliştirerek bu yolda ilerleyen kurumların varlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkeyi bugüne kadar ayakta tutan bu kurumları korumak ve onları yaşatmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Yürünecek yolda birlikte adım atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, bu uğurda ödenecek bedeller olduğunu, zorluklarla karşılaşılacağını ancak bu işin başka bir yolu olmadığını dile getirdi.

İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, bunu değiştirme ve yeni dönemi başlatmanın öneminin altını çizdi.

"Daha düşük vergi oranı, daha çok vergi geliridir" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun yanı sıra haksız rekabetin önlenmesinin, kurumlara sahip çıkılması, hayat pahalılığını hepimizin sorunu olarak benimseyip hep birlikte çözüm üretmenin, gelir kaynaklarının artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Çok daha zor koşullarda ayakta kalmayı, var olmayı başardık, bu dönemde de hep birlikte çalışacağız ve varlığımızı daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. Bu sayede çocuklarımıza ve sonraki nesillere çok daha güzel bir ülke bırakma sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Kimler ‘Vergi Onur Ödülü’ aldı

Merit Kıbrıs Turizm Ltd.

Tahir Topal (Serena Butik)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Niyazi İbrahim Ziya (Section Personal Care)

Yüksel Akay Ltd.

Suitex Ltd.

İrismo Trading Limited

Erel Production Ltd.

Armen Denizcilik Ltd.

Ali Özay Trading Ltd. (Mr Pound)

Güç Ltd.

Rapa Ltd.

M. Kemal Deniz Şti. Ltd.

Başman Textiles Ltd.

Döveç Construction Ltd.

Eziç Chicken Bar Ltd.

Oero Trading Ltd.

Vodafone Evde Operations Limited

Oktay Erülkü Alışveriş Merkezi Ticaret Ltd.

Lifecell Digital Ltd.

Çangar Motors Co. Ltd.

Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd.