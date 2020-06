Dünya genelinde vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Çin'de başlayan Coronavirüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 400 binin üzerine çıktı. Can kaybı 379 bine yaklaştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyona yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Öte yandan son iki gündür İspanya'da Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, İsrail'de son bir ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte İngiltere'de 39 bin 369’a, Fransa'da ise 28 bin 940'a yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 409 bin 593'e ulaştı.

Yeni tip Coronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 1 milyon 862 bin 347kişi Covid-19'a yakalandı.

İsrail

İsrail'de son 24 saatte 116 yeni tip Coronavirüs vakası tespit edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 116 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, 5 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bunun ülkede 1 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 17 bin 285'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 290'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 14 bin 940 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Mayısın ortalarında günlük yeni vaka sayısının 50'nin altına düştüğü İsrail'de, Covid-19 nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, restoran ve alışveriş merkezleri de dahil tüm işletmeler açılmıştı.

ABD

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de çarpıcı bir istatistik açıklandı. Paylaşılan verilere göre ülkedeki huzurevlerinde Covid-19 kaynaklı yaklaşık 26 bin ölüm gerçekleşti. Başka bir ifadeyle ülkedeki ölümlerin dörtte biri huzurevlerinde kalan insanlardan oluşuyor.

Ülkede mart ayının ortasında etkisini göstermeye başlayan salgın 2 aydan kısa sürede milyonlarca insanı etkiledi.

ABD'de yeni yayımlanan bir veri salgına ilişkin bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Coronavirüste riskli grup olarak ifade edilen yaşlıların kaldığı huzurevleri ülkede ölüm merkezlerine döndü.

Federal Medicare ve Medicaid Services ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre ülkedeki

Covid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık 26 binini huzurevlerinde yaşayan insanlar oluşturuyor.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 28 bin 940'a yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 1253'ü yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı 55 gündür düşüyor. İyileşen kişi sayısı 402 artarak 68 bin 812'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 107 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 590'a, bakımevlerinde 10 bin 350'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 940'a ulaştı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, bakımevlerindeki vaka sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 226 bin 831 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, 188 bin 829 olarak revize edildi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde vaka sayısının hatalı hesaplanmasından kaynaklandığı kaydedildi.

İspanya

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip Coronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi. Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı. Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 1474'lük düşüşle 39 bin 893'e geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu. İyileşenlerin sayısı dün 1737’lik artışla 160 bin 92'ye çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 daha artarak 33 bin 530'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü, dün 424 olan sayı, bugün 408'e geriledi.