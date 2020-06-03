Bir başarı hikâyesi

Tuğçe Ülkü AYDIN

Başbakan Tatar, KKTC’de önlem alınmaması halinde on binlerce kişinin Covid-19’a yakalanacağının belirtildiğini anımsatarak, kendileri için vatandaşların sağlığının ön planda olduğunu ancak ekonominin dişlilerinin de dönmesi gereğini göz ardı etmediklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tatar,“Bu dönemde vatandaşların evde kalmalarını sağlarken, temel ihtiyaçların giderilmesi için de elzem işyerlerini açık tuttuk. Sınır kapılarımızı süratle kapattık ve ülkeyi izole ettik. Bu bir başarı öyküsüdür. Bunda vatandaşların ve sağlık çalışanlarının büyük payı vardır. Bu başarı öyküsünü dünya bizi tanımsa da kabul etmektedir. Bununla ilgili başta Türkiye olmak üzere çeşitli kuruluşlar ile röportajlar yapıyorum. İngiltere’den Daily Telegraph, benimle röportaj istedi. Daha önce de başka kanallara yaptık. Bu bizim başarımızın hikâyesidir” dedi.

Üniversitelerden 5 maddelik rapor

Öte yandan Kıbrıs Üniversiteler Birliği yetkilileri, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, Tatar’la görüşmelerinde, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin özellikle pandemi öncesi ve sonrası süreç için oldukça ciddi bir çalışma ve değerlendirme yaptığına işaret ederek, oluşturulan bilim kurulu çerçevesinde 5 maddelik bir rapor hazırlandığını kaydetti.

Rapor hakkında Başbakan Tatar’ı bilgilendirmek ve hükümete destek olmak amacıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Akpınar, Yüksek Öğretim Kurumu’nun aldığı kararların KKTC’de uygulanmamasına yönelik oluşan sürecin üniversiteler için çok önemli olduğunu belirtti, buna koydukları katkıdan ötürü de hükümet ve Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar ise, pandemi dolayısıyla çok önemli süreçlerin yaşandığını belirterek, hep birlikte başarılı olunacağına inanç belirtti.

KKTC’nin pandemi sürecini iyi yönettiğini, yükseköğretim sektörünün gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başbakan Tatar, ülkenin gelişiminin lokomotif sektörlerin gelişimine bağlı olduğunu, bunların göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

