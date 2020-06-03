Sabıkaları etken oldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ekrem Koç, İbrahim Eker ve Ersan Tarım hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Kabarık bir sabıkası olan Ersan Tarım’ın diğer zanlılara uyuşturucu temin ettiği belirtildi. Ekrem Koç’un da daha önce uyuşturucu suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları bir ihbar üzerine Ekrem Koç'un Çatalköy'de bulunan evine arama yapmaya gittiklerini söyledi. Polis, eve girdikleri esnada Ekrem Koç ve İbrahim Eker’in ellerinde tuttukları sigara izmaritlerini tuvaletin klozetine attıklarının görüldüğünü ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada 101 miligram, yatak odasında ise bir gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, klozete atılan ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 9 sigara izmaritinin de emare alındığını söyledi.

Zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, Ekrem Koç'un sorgusunda uyuşturucu maddeyi Ersan Tarım'dan 4 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, itiraf üzerine zanlı Ersan Tarım'ın da tutuklandığını söyledi.

Zanlıların soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, araştırmalarının kısmen tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.

Sabıkası olanlar cezaevine gönderildi

Mahkemede söz hakkı alan zanlı İbrahim Eker, Ekrem Koç'a yemek götürmek için eve gittiğini, uyuşturucu ile alakası olmadığını ve sabıkası da bulunmadığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, uyuşturucu suçlarından sabıkası olan Ekrem Koç ile Ersan Tarım’ın tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Zanlı İbrahim Eker ise 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.