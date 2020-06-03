Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Limasol'daki tarihi camiye yapılan tahrikkar saldırının, Rum tarafındaki faşist ve saldırgan zihniyetin her daim var olacağının en bariz göstergesi olduğunu kaydetti ve mabetlere saldırının alçaklık olduğunu belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer yaptığı yazılı açıklamada, saldırının faillerinin, Güney Kıbrıs yöneticileri tarafından derhal yakalanması ve cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Rum faşistlerinin bu aciz ve korkak saldırısı, İstanbul'daki Ayasofya camisinde okunan fetih suresine ve İstanbul’un ecdadımız tarafından fethinin yıldönümü kutlamalarına bir misillemedir” dedi.

Müslüman Kıbrıs Türk Halkının kültüründe mabetlere ve kutsala saldırmanın yer almadığını belirten Yönlüer, “İstanbul’un fethine tepki, mabet yakmakla değil, bu kutsal şehrin aynı şekilde kılıç zoru ile geri almakla olur, Rumlara bizi daha fazla tahrik etmemelerini tavsiye ederiz” dedi.

Çakır: Suçlular cezalandırılmalı

Din Görevlileri Sendikası, Limasol’daki Köprülü Ağa Cami’nin kundaklanmasını kınayarak, sergilenen göçmen ve İslam karşıtlığını lanetlediğini açıkladı.

Sendika Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, Limasol’daki Köprülü Camisine molotof kokteylli saldırıyla ilgili “Beyinlerinin arkasında palazlandırdıkları göçmen ve İslam düşmanlıklarını da caminin bahçe duvarına büyük harflerle yazmaktan çekinmemişlerdir. Öncelikle bu süfli fiili iğrenerek lanetliyor ve kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Nefret içerikli söylem ve ırkçılık üzerinden açığa çıkan şiddetin bugün dünyayı kaosa sürükleyen COVİD-19 mikrobu gibi olduğunu ifade eden Çakır, hemen ve etkili önlem almak gerektiğini belirtti.

Çakır, suçlu veya suçluların bir an önce aranıp bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Töre: Rum zihniyeti değişmeyecek

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Limasol’daki Köprülü Camisi’ne yapılan saldırının, Rum zihniyetinin hiçbir zaman değişmeyeceğinin yeni bir örneği olduğunu ifade etti.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Türk-İslam düşmanlığının ırkçı bir saldırıyla canlandırılmasının Rum yönetiminin ve kilisenin yürüttüğü fikir ve düşüncelere bağlı olduğunu kaydetti.

CHP’den saldırıya kınama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Altay, "Saldırının her türlüsüne karşıyız ama ibadethanelere, kutsala yönelik olmasına tahammülümüz asla olmaz. Kınadığımızı belirtmek istiyorum. Umarım tekraren böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız. Provokasyon amaçlı ya da karşıt amaçlı kindar bir mantıkla da olsa bunların hiçbirinin kabul edilebilmesi, hoş görülebilmesi asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'de "yeni normal hayatın" hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 48 gün sonra açılmasının ardından gündeminde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bulunmasını eleştiren Altay, yaklaşık 50 gündür kapalı olan Meclis gündeminde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelip bilgi vermesi, çiftçi borçlarının ve sorunlarının ele alınmasının olması gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık İttifakı tepkili

Bağımsızlık İttifakı, Güney Kıbrıs’ta Köprülü Camisi’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Açıklamada, eylemin, tamamen Kıbrıslı Türklerin varlığına yönelik olduğu ve saldırının, “Rumlar ile bir arada yaşanmasına olanak olmadığının en çarpıcı göstergesi” olduğu kaydedildi.

Hükümete, Kıbrıslı Rumları Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne şikâyet etme çağrısında bulunulan açıklamada, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan’a Türkiye ve Kıbrıs Türk kesimine karşı hasmane ve ırkçı tavırlarına son verme çağrısında bulunuldu.