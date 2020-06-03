Failleri aranıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Limasol’daki Köprülü Cami’ye yapılan molotof kokteylli saldırı ve duvarlara yazılan çirkin yazılarla ilgili meselenin derinlemesine araştırılması ve suçluların adalete teslim edilmesi için kesin talimat verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Limasol’daki Camide Vandallık” başlığıyla aktardığı haberinde, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un yazılı açıklama yaparak, Rum Hükümeti’nin camiye yapılan saldırıyı “en sert biçimde kınadığını” kaydettiğini yazdı.

Habere göre Kusios, açıklamasında dini yerler aleyhindeki bu tip eylemlerin, sebebi ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kusios ayrıca, Anastasiadis’in saldırıyı öğrendiği an meselenin derinlemesine araştırılması ve suçluların adalete teslim edilmesi için kesin talimat verdiğini belirtti.

Gazete, Rum siyasi partilerden DİSİ ve Dayanışma Hareketi’nin, camiye saldırıyla ilgili açıklama yaparak, saldırıyı kınadıklarını yazdı.

Habere göre DİSİ, Köprülü Cami’deki “menfur saldırıyı” en sert biçimde kınadığını ifade ederek, ibadet yerlerine, hangi dinden olduğuna bakılmaksızın saygı gösterilmesi gerektiğini ve bunun, bir ülkenin kültür düzeyinin ispatı olduğunu belirtti.

DİSİ, meselenin soruşturulmasının, olayın faillerine emsal teşkil edecek bir ceza verilmesiyle sonuçlanması gerektiğini kaydederek, adil bir toplumda nefret ve ırkçılık eylemlerine yer olmadığını; bunu herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

Dayanışma Hareketi ise ibadet yerlerine yapılan her türlü vandallığı kınadıklarını ve bu eylemlerin kültürle ve laiklikle bağdaşmadığını belirtti.

Haberde, İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) de saldırıyı kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, dini liderlerin Köprülü Cami’ye molotofkokteyli atılmak ve duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı duvar yazıları yazılmak suretiyle yapılan saldırıdan büyük üzüntü duydukları ve bu tip şiddet, İslamofobi yabancı fobisi ve ayrımcılık içerikli eylemleri dehşetle karşıladıkları kaydedildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve diğer üst düzey yetkililerin açıklamalarına da yer verildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: Limasol’daki Camiye Duvar Yazıları ve Molotofkokteyli ile Vandallık… Kıbrıs’taki Dini Liderlerden Ortak Kınama.

Politis gazetesi: Yetkili Makamlar Failleri Arıyor.

Haravgi gazetesi: Limasol’daki Cami Milliyetçilerin Hedefi Oldu.