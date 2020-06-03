Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı sosyal medya adresinden canlı olarak gerçekleştirilen ve KKTC’de ilk kez resmi dijital ortamda düzenlenen lansmanda “Güvende Kal” sertifika programı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yeni internet sayfasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, dijital lansman toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Global ölçekte hayatı olumsuz etkileyen bir salgın, bütün dünyayı olduğu gibi bizleri de etkilemiştir. Zamanında alınan kararlar ve halkımızın göstermiş olduğu irade sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta uzun bir süredir yeni vakaya rastlanmamıştır. Bakanlar kurulunun kararları çerçevesinde, ülkemizde normalleşme süreci kademeli olarak başlamış olup, sevindirici şekilde hayat normale dönmektedir.

Ülkemizin kısa süre içerisinde, küresel salgın Covid-19’u kontrol altına alması ve ardından kontrollü açılım süreci içerisine girmesi, ülkemizim lokomotif sektörü turizm işletmelerinin de kontrollü bir şekilde açılması gündeme gelmiştir.

“Denetimlerden geçen işletmeler ‘Güvende Kal Sertifikası’nı ve rozetini almaya hak kazanıp faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu sayede sektörde maksimum güvenlik hedeflenmektedir. Bakanlığımız güvenli adamızda, güvenli tatil yapma imkanı sağlamıştır.

Bu portal bizim dünyaya açılan penceremiz, vitrinimiz. Bu portal hepimizin. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Seyahat acenteleri, turizm paydaşları, rehberlerimiz ve tüm halkımız, paylaşımlarınızda #visitNCY kullanın, portalımıza link verin. Hep birlikte güçlü bir şekilde ülkemizi dünyaya tanıtalım.

Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı, korumayı, geliştirmeyi, dünyaya tanıtmayı, gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Bakanlığımız ülkemizin güvenliğini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürecektir.”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in konuşmasının ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yeni portalı olan visitNCY.com’un tanıtımını gerçekleştirdi.