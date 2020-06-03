Çiğdem AYDIN

Diyetisyen Orhan Özdengiz; Coronavirüs’e karşı beslenmenin önemine dikkat çekerek

“Bol sebze ve meyve tüketin” dedi.

Diyalog okurlarına önemli tavsiyelerde bulunan Özdengiz, bazı yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

Soru: Coronavirüs ile mücadele etmek için nasıl beslenmemiz gerekiyor?

Özdengiz: En başta kaliteli, temiz ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Atıştırmalıklar, paket cipsler, çikolatalardan mümkün olduğu kadar uzak durunuz. Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Koruyucu maddeleri tükettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz zayıflar en doğru beslenme şekli şu anda Akdeniz diyetidir.

Soru: Neler tüketmeliyiz?

Özdengiz: Günde en az 3-4 porsiyon meyve tüketilmesi gerekiyor. Başta turunçgiller, mandalina, limon, greyfurt yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı kabya biber, sarımsak, çakızdez, ayrelli, maydanoz, zencefil, tüm baharatlar, zerdeçal, tatlı patates brokoli bunlar rahatlıkla tüketilebilir. Fakat uyarmak isterim ki, bu sebze ve meyveleri de tüketmeden önce iyice yıkanmalı mümkünse 5-6 dakika da sirkeli suda bekletilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü korona denen virüs sebze ve meyvelerin üzerinde de yaşayabiliyor o nedenle korunmak maksatlı iyice yıkanması mümkünse sirkeli suda bekletilmesini tavsiye ediyorum. Herhangi bir sağlık sorunumuz da yoksa bu dönemde salatalara ve yemeklere bol limon sıkarak tüketin.

Soru: Nelerden uzak durmalıyız?

Özdengiz: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en büyük yollarından biri de sigara kullanmamaktır. Alkol de tüketmeyiniz ,bağışıklık sisteminizi zayıflatan önemli unsurlardan biridir. Özetle sigara, alkol, işlenmiş gıdalar, kızartmalardan uzak durulması gerekiyor.

Soru: Yeşilliklerin dışında neler tüketilmeli?

Özdengiz: Kuru fasulye, barbunya, mercimek ama özellikle sarımsak, balık bunlar oldukça önemli gıdalar. Egzersizlerimize dikkat etmeliyiz. Artık televizyonlarda webde canlı yayınlarla veya kayıtlarla evde egzersizler yapılabilir. Dans edebilirsiniz apartmandaysanız eğer merdivenleri inip çıkabilirsiniz.

Soru: Sürekli atıştırmayı sevenler ne yapmalı?

Özdengiz: Bir kere herkes mutlaka günde 2 litre kadar su tüketilmesi çok önemli. Protein tüketimine dikkat edelim abartmadan tüketelim. Mutlaka yanında C vitamininden zengin salata veya sebze tüketelim ayrıca yoğurt muhteşem bir antioksidan yoğurtun içerisine biraz zeytinyağı, kırmızı taze biber, nane koyarak güzel bir ara öğün yapılabilir. Hem bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz.

Soru: Şeker hastaları, tansiyon hastaları gibi kronik hastalıkları olanlar beslenme programlarını nasıl düzenlemeli?

Özdengiz: Unutmayın her diyet veya beslenme programı parmak izi gibidir ve kişinin kendine özeldir. Genel konuşacak olursak eğer şeker hastası olanlar tansiyon hastası olanlar muhakkak doktorları tarafından kendilerine verilen beslenme programına uymalarını öneririm. Sağlıklı ve dengeli beslenme önemli.