Gazze yakın takipte

Ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi bombalayan İsrail, Hamas'ı suçluyor ve saldırıların devam edeceği mesajını veriyor. İsrail'in suçlamalarına karşın ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas içindeki bazı asi grupların ölümlere yol açtığını söyleyerek "Hamas liderliğinin anlaşmaya uyduğunu düşünüyorum" dedi. Trump, "Anlaşmaya uymazsa Hamas'ı ortadan kaldırırız" dedi.

İsrail ve Hamas arasında yaklaşık 10 gündür süren ateşkes pazar günü en kritik sınavını verdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta iki İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, bu olaydan Hamas'ı sorumlu tuttu ve Gazze'ye yönelik hava saldırıları başladı. İsrail bombardımanında çok sayıda Filistinli sivil öldü. İsrail ordusu, saldırıdan bir süre sonra ateşkesin devam ettiğini açıkladı ancak Gazze Şeridi'ne giren insani yardımlar durduruldu.

Hamas saldırıları üstlenmedi

Şeridin güneyindeki Refah bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkes ihlâli yaparak askerlere saldırdığını öne sürdü ancak Hamas bu saldırıları üstlenmedi, ateşkese tamamen bağlı olduklarını açıkladı. Bölgede İsrail tarafından silahlandırılan ve finanse edilen, Hamas karşıtı güçler bulunuyor.

Trump: Hamas liderliği ateşkese uyuyor

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e yönelik son saldırının "Hamas liderliği değil, haydut unsurlar" tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Trump, "Hamas içindeki bazı asi gruplar ölümlere yol açtı. Hamas liderliğinin antlaşmaya uyduğunu düşünüyorum" dedi. Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, "Anlaşmaya uymazsa Hamas'ı ortadan kaldırırız" dedi. Trump, gazetecilerin sorusu üzerine, "İsrail'e yeniden Gazze'ye girin demedim" ifadelerini kullandı. İran'ın Hamas'a desteğinin sona erdiğini savunan ABD Başkanı, "Hamas konusu süratle halledilecek" ifadelerini kullandı.

80 ihlal, 97 ölüm

Gazze hükümeti, yaptığı güncel açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlâl gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği, "Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğü" vurgulandı. Açıklamada sivillere doğrudan ateş açıldığı, sivillerin gözaltına alındığı, havadan bombardımanlar gerçekleştirildiği bildirildi.