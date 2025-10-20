Zulüm bitmedi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat ve Buryc bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık" denildi.

Ordu, Gazze'deki İsrail güçlerine tanksavar füzelerinin ateşlendiğini iddia ederek, bunun ateşkesi ihlâl ettiğini belirtti ve "Hamas'ın altyapısına ve militanlarına güçlü bir şekilde karşılık verilecek" dedi.

Ordudan yapılan son açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

Hamas: Ateşkese bağlıyız

Hamas yetkilisi İzzet el Rişk ise yaptığı açıklamada, Filistinli grubun ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.

Axios'un ABD yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington'un İsrail'den orantılı yanıt vermesini ancak itidal göstermesini istediğini söyledi.

Netanyahu: Hamas'a güçlü şekilde karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.

Netanyahu, Hamas'ın İsrail güçlerine yönelik saldırısına İsrail'in güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" diye konuştu.

Trump: Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz

Gazze'deki durumu yakından takip ettiklerini anlatan ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın silahsızlandırılması için zihninizde bir zaman çizelgesi var mı?" şeklindeki soruya, "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasının devamında ise Trump, yine de zihninde bir takvim olduğunu ve bu sürede "Hamas'ın üzerine düşeni yapması gerektiğini" savundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025, 09:36