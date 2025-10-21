Ekipler işbaşında

İskele ve Gazimağusa belediyeleri, halk sağlığını korumak ve şehir düzenini sağlamak amacıyla işletme-lere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Her iki belediyenin ekipleri, restoranlardan güzellik salonlarına kadar birçok iş yerinde hijyen, ruhsat ve sağlık koşullarını inceledi. Yapılan kontroller sonu-cunda bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, bir işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu. De-netimlerin, halkın güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

İskele’de bir iş yeri geçici süreyle kapatıldı

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, restoranlara yönelik yaptığı kontrollerde üç işletme-yi inceledi. İki işletmeye cezai işlem uygulanırken, bir işletmenin ise faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre; denetimlerde, bir işletmede sunulan hizmetin sağlık koşullarına uy-gun olmadığı, diğerinde ise personelin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmede ise, sağlık karnesi bulunmayan personel çalıştırıldığı ve hijyen standartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Kurteli, “İşletmeleri cezalandırmak değil, sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Gıda güvenliği halk sağlığının temelidir. Vatandaşlarımızın güvenle hizmet alabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hijyen ve ruhsat denetimi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, kent genelindeki restoran, kafeterya ve güzellik salonla-rında hijyen, işletme izni ve personel sağlık karnesi denetimi yaptı. Belediyeden verilen bilgiye göre; denetimler kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hizmet veren kafeterya ve restoran-larda da inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmelerin yasal izin belgelerini, çalışma ruhsatlarını, personel sağlık karnelerini ve hijyen koşullarını kontrol ederken, gıda güvenliği ile ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, eksikliklerin gide-rilmesi için süre tanındı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde uzun süredir atıl durumda bulunan ve çevre gö-rüntüsünü bozan hurda araçlara da müdahale ederek araçları bulundukları yerlerden çekip müsadere altına aldı.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerin hem halk sağlığını hem de şehir düzenini koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Kent genelinde yürütülen denetimlerin belirli bir takvim çerçevesinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Oza, hijyen koşullarına uygun olmayan işletmelerin veya çevre kirliliği oluşturan durumların belediyeye bildirmesi halinde, ekiplerin ivedilikle müdahale edeceğini ifade etti.

