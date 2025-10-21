Başarı dilediler

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman’ı arayarak tebrik etti. Cevdet Yılmaz ve Özgür Özel de Tufan Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti. Ayrıca Türkiye’de bazı siyasi parti temsilcileri de Erhürman’ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan görüşmede “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.
Özel de aradı
Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Erhürman’ı arayarak görevinde başarılar diledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanına başarılar diliyoruz. Tufan Erhürman'ın 'Türkiye'yle istişare etmeden bir dış politika belirlenmeyecek' söylemlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin, "Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." dedi.
Bize samimi saygısı olanlara biz de saygılıyız. Bizimle ekmeğini paylaşanla ekmeğimizi paylaşmaktan itina edersek insan değiliz. Keza para ile bizi istediği kalıba sokmak isteyene kafa sallarsak da insan değil, satılmış mahlûğuz. Bu ister AB ister Rum ister Türkiye olsun , farketmez.