Başarı dilediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan görüşmede “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.

Özel de aradı

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Erhürman’ı arayarak görevinde başarılar diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanına başarılar diliyoruz. Tufan Erhürman'ın 'Türkiye'yle istişare etmeden bir dış politika belirlenmeyecek' söylemlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin, "Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." dedi.

