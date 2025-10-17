Yeni zirve yapılacak

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce Pu-tin'i aradı. Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme yapacağını duyurdu.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bugün Beyaz Sa-ray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti.

Trump Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Trump "Putin ile konuşuyorum. Konuşmam devam ediyor, uzun bir görüşme. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek" diye yazdı.

Budapeşte'de görüşeceğiz

ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump şunları yazdı:

"Putin ile görüşmemiz yapıcıydı. Üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda bizi Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil edecek. Ukrayna'daki savaşın sonlanmasının ardından ABD-Rusya arasındaki ticarete yönelik atılacak adımları da ele aldık. Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Bu-dapeşte kentinde bir araya geleceğiz."

Trump telefon görüşmesinde "büyük ilerlemeler kaydedildiğine inandığını" belirterek "Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bu konu hakkında da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Hızlı bir hazırlık yapılacak

Kremlin'den yapılan açıklamada ise zirve doğrulandı. Görüşmenin verimli olduğunu belirten Kremlin, "Liderler temasta kalma konusunda anlaştı" ifadesini kullandı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için de iki ülkenin için hızlı bir hazırlık yapacağı kaydedildi. Telefon görüşmesinin Rusya'nın isteği ile gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Budapeşte önerisi ise Trump'tan geldi. Başkan Putin bu öneriyi kabul etti" denildi.

Son görüşme Alaska’da

Donald Trump ile Vladimir Putin, son olarak 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde düzenlenen zirvede bir araya gelmişti. Zirvede ABD ve Rusya liderleri, Ukrayna savaşında bir barış ya da ateşkes anlaşması için mutabakata varamamıştı. ABD Başkanı Trump zirve sonrası düzenlenen basın toplantı-sında, "birçok konuda" uzlaşı sağlandığını ancak bir anlaşma olmadığını söylemişti. Rusya Devlet Baş-kanı Putin de görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Sayın Trump ile iyi ve doğrudan temaslar kur-duk" ifadelerini kullanmıştı.