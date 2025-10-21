Beğeni topladı

banner564

Retro Çalgıcıları, geçen cuma akşamı Türkiye’de, Gazipaşa 15. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festi-vali’nde konser verdi. Grup Şefi Kurultay Akbay yaptığı açıklamada, Gazipaşa’da konser verdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, festivalin mimarları Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özkurt ve Selçuk Özdemir ile Belediye Afet İşleri Müdürü Kemal Tufan, Halkla İlişkiler Sorumluları Ebru Uysal ve Ahmet Uysal’a teşekkür etti. Retro Çalgıcıları’nı destekleyen Gazimağusa Belediyesi ile grubun sponsorları Atamer Gümrükleme ve Euromed’e de teşekkürlerini ileten Akbay, grubu Gazipaşa’yla buluşturan Arif Albayrak’a müteşekkir olduklarını belirtti. Grubun Türkiye’deki bir sonraki durağı 6-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 4. Uluslararası Tarsus Festivali olacak.


 

