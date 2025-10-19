İlk rapor açıklandı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinlinin naaşı enkaz altından çıkarıldı. Filis-tinli yetkililere göre iki yıldır enkaz altında bulunan en az 10 bin cenaze var.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı enkaz altından çıkardıklarını kaydetti.

Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurum-ların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.

Basal, "Uluslararası toplum, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük ihtimam gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistinlinin naaşları iki yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızılhaç'ın müdahalesini bekliyor." diyerek uygulanan çifte standardı eleştirdi.

11 Filistinli öldü

Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahal-lesinde Filistinli bir aileye karşı katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Basal, İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alarak Şaban ailesinden 7'si çocuk ve 2'si kadın 11 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'de İsrail ordusunun çekildiği "sarı hattı" geçen sivil araçtakileri uyararak ölüme yol açmamasının mümkün olduğunu vurgulayan Basal, Filistinlilerin bulunduğu aracın hiçbir uyarı yapılmadan bombalandığını kaydetti.

Basal, "Yaşananlar, işgalcilerin hala kana susadığını ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı oldu-ğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

Hamas: İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de evlerini kontrol etmeye çalışan Ebu Şaban ailesine ait aracı tank mermisiyle hedef alarak, "bir katliam gerçekleştirdiği" saldırıda 7'si çocuk ve 3'ü kadın 11



Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun savunmasız sivilleri hiçbir gerekçe olmadan hedef alma niyetinde olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlallerini takip etme ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesinin ve Filistinlileri hedef almayı bırakması-nın sağlanması çağrısı yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025, 01:38