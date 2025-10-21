Müzakereler için yeni bir umut

Tufan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kazanması, Güney Kıbrıs’ta ‘müzakerelerin yeniden başlaması’ yönünde bir beklenti yarattı. Rum basını, seçim sonuçlarına geniş yer verirken, siyasilerin görüşlerini de yansıttı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçimlerin ardından ilk mesajını yazılı bir açıklamayla gönderdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Erhürman’ı, Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesinden ötürü kutladığını belirtti.

Buna paralel olarak Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin istikrarlı siyasi iradesini yinelediğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in bu çabaya Crans Montana’da kalınan noktadan katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladığını da belirtti.

Bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beyan ettiği taahhüt çerçevesinde gerçekleşeceğini ifade eden Hristodulidis, yaklaşan gelişmelere de atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilan ettiği yaklaşan gayri resmi genişletilmiş toplantıyı “sürecin yeniden başlamasına ilişkin kritik bir fırsat olarak” da nitelendirdi.

Annita Dimitriu memnun

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasında Kıbrıslı Türklerin iki devlet çözümüne sırt çevirdiklerini öne sürdü.

Mesajında Erhürman’ı tebrik eden Dimitriu, Kıbrıs sorununa üzerinde mutabakata varılan çerçevede bir çözüm bulunması için, özlü müzakerelere giden yolun açılmasını umduğunu da dile getirdi.

AKEL lideri kutladı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun federasyon çözümü ve yeniden birleşme lehinde karar verdiğini söyledi.

Stefanu açıklamasında şu an herkesin, müzakere kazanımları korunarak, müzakerelerin kaldığı noktadan devam etmesi ve Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ilişkin çabalara odaklanması gerektiğini işaret etti.

DİPA Partisi ise mesajında, Erhürman’ın seçimlerde galip gelmesini, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü ile iki devlet çözümünün reddedilmesine dair bir mesaj olarak gördüğünü belirtti.

Tarihi zafer

Politis gazetesi ise, “Kıbrıslı Türkler Gündemi Değiştiriyor- Tufan Erhürman’dan Yüzde 62,76 Oranıyla Ezici Zafer- Sekiz Yıllık Durgunluğun Ardından Umut Mesajı- Erhürman’dan Yüzde 62,76’lık Tarihi Zafer” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Kıbrıs Türk toplumunun Erhüman’ın dünkü büyük zaferiyle birçok mesaj gönderdiğini yazdı.

Kıbrıslı Türklerin açıkça iki devlet mantığını ve laik kimliklerinin değiştirilmesi çabalarını reddettiğini yazan gazete, Erhürman’ın Talat ve Akıncı’dan sonra, gerçekçilik göstermesi ve müzakerelerin BM kararlarında öngörüldüğü üzere iki kesimli iki toplumu federasyon temelinde yeniden başlamasını istemesi beklenen başka bir Kıbrıslı Türk lider olarak ortaya çıktığını yazdı.

Gazete Kıbrıs Türk toplumunun bir kez daha tepki gösterdiğini ve her yöne, kendi geleceğini nasıl hayal ettiği aynı zamanda bir yandan birleştirici unsurlar, diğer yandan da bağımsızlığın olduğu bir Kıbrıs'a ilişkin duruşunu nasıl dile getirdiğine dair mesaj gönderdiğini ekledi.

Konuyla ilgili haberler diğer gazetelerde ise şu başlıklarla yer aldı:

Haravgi: Erhürman’ın Seçilmesi Geleceğe İlişkin Umut Veriyor- Erhürman’ın Yüzde 62,76’le İşgal Bölgelerinde Ezici Zaferi- Kıbrıslı Türkler Bölünme ve İki Devlet Yerine Barışı Seçti.

Alithia: Kıbrıslı Türkler Federasyona Oy Verdi- Kıbrıslı Türklerden Siyasi Beyanat: Tatar’a ve İki Devlete Hayır Dediler- Liderleri Tufan Erhürman’a Annan Planı Oranlarıyla Oy Verdiler- Nikos Hristodulidis Yakında Erhürman’la Görüşmeyi Dört Gözle Bekliyor.