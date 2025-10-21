Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'na seçildiğine dair tutanağı (mazbata), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ’dan aldı. Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre; seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasını izleyen gün, Meclis’te ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in açıklamasına göre; seçim sonuçları Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanacak.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ın yemin töreninin yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu Cuma günü olağanüstü toplantıya çağıracak.

Mazbata töreninde konuşan Erhürman, “Yargımızla, kurumlarımızla gurur duyuyoruz, demokrasimizle gurur duyuyoruz ve insanlarımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz” dedi.

87 bin 137 oy aldı

Yüksek Mahkeme binası bahçesinde yer alan mazbata törenine, Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP’li ve bağımsız milletvekilleri, CTP ve TDP’den belediye başkanları ile partililer katıldı.

YSK Başkanı Özerdağ burada yaptığı konuşmada, CTP’nin adayı Tufan Erhürman’ın 87 bin 137 oy alarak, yüzde 62,76’lık oy oranıyla dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduğunu söyledi.

Erhürman’ı tebrik eden Özerdağ, “Hayırlısı olsun, görevinde başarılar dilerim.” dedi.

Herkese, hayırlı uğurlu olsun

Tufan Erhürman da, YSK Başkanı'na, üyelerine, yargı mensuplarına, konuklara ve emeklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

YSK’nın, herkesin göğsünü kabartan bir performans ve emekle, hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymayacağı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını kaydeden Erhürman, şöyle konuştu:

“Bu da ülkemizdeki demokrasinin, tüm kurumlarıyla birlikte ne kadar yerleşmiş olduğunun aslında bir göstergesiydi. Hem halkımız demokrasi bilincini içselleştirmiş durumda hem de başta YSK olmak üzere tüm kurumsal yapımız tam da demokrasiye yakışan bir şekilde çalışıyor durumda.”

“Cumhurbaşkanı olarak Anayasa’ya saygıdan, Anayasa’nın ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir dakika bile vazgeçmeyeceğim” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile Yüksek Mahkeme’nin, Anayasa’nın ve hukukun üstünlüğü korumak konusunda iş birliği içerisinde çalışması gereken makamlar olduğunu söyledi.

Özellikle yasaların, Anayasa’ya uygunluğunun denetimi konusunda Cumhurbaşkanlığının bu dönemde çok aktif bir görev üstleneceğini vurgulayan Erhürman, “Yargımızla, kurumlarımızla gurur duyuyoruz, demokrasimizle gurur duyuyoruz ve insanlarımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese, hayırlı uğurlu olsun hepimize” dedi.



Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025, 09:49